В Челябинске бывший сотрудник таможни получил условный срок за взятку

В Челябинске бывшего руководителя подразделения Уральского таможенного управления приговорили к условному сроку за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В сентябре 2019 года он получил 50 тыс. руб. от представителя подрядной организации за покровительство по службе со стороны чиновника при исполнении подрядчиком госконтракта.

Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком 3 года.