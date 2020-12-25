17-летний подросток задержан по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

В Тамбове предотвращен теракт, который готовил 17-летний подросток. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета. На съемной квартире изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

В Следственном комитете РФ сообщили, что учащийся колледжа является "сторонником деструктивных субкультур".

В сентябре 15-летний подросток из Красноярского края признался в подготовке теракта в школе. Подозреваемый собрал четыре взрывных устройства и хранил их в нежилом помещении.