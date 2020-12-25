В Челябинской области за сутки скончались 15 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 314 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 34 тыс. 275 человек.

В настоящий момент в регионе 11 тыс. 809 заболевших. За сутки выписаны 93 человека, всего в регионе выздоровели 21 тыс. 211 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. От COVID-19 скончались мужчины 53, 57, 75, 75 и 72 лет и женщины 81, 82, 85 и 86 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 66 лет и женщины 63, 68, 83, 84 и 88 лет.