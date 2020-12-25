25 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Южноуралец, который сжег в доме родственников жены, получил 19,5 лет колонии

Жителя Аши, который из-за обиды на супругу сжег в доме ее мать и дядю, приговорили к 19,5 годам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2015 года мужчина обиделся на жену, которая ушла из дома из-за того, что он пьян. Он решил поджечь частный дом, в котором спали теща и ее брат. Он проник в дом, поджег внутренние конструкции и с места скрылся, сообщив супруге по СМС о содеянном.

Дом потушились, но спасти людей не удалось. Не подлежит восстановлению и сам дом. Пожаром причинен ущерб в сумме более 600 тысяч рублей.

Мужчина вину отрицал.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

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Южноуралец, который сжег в доме родственников жены, получил 19,5 лет колонии

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Теги: поджог, пожар, суд, приговор, убийство,



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