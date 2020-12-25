В Ноябрьске мать сделала "закладку" в шкафчике дочери в детском саду

29-летняя Наталья О. из Ноябрьска спрятала наркотики в шкафчике своей двухлетней дочери в детском саду, сообщает Telegram-канал "Mash".

19 декабря злоумышленницу поймали за руку, когда она прятала (или забирала) в раздевалке второй детсадовской группы три очень подозрительных пакетика. Это увидела заведующая садиком и вызвала полицию.

Приехавшему наряду Наталья сказала, что внутри пакетов – наркотики. Даму задержали, решается вопрос об уголовном деле.