Российские бизнесмены будут сокращать зарплаты сотрудников в 2021 году на 10% – исследование

Российские бизнесмены предполагают, что в 2021 году им придется снижать зарплаты своих работников. Они прогнозируют, что зарплаты сократятся на 10,9% по сравнению с 2019 годом. На такую непопулярную меру работодателей толкнет экономическая ситуация в стране: предприниматели ожидают снижение выручки до 86% от докризисного уровня, а операционной прибыли – до 88%. Но хуже всего будет со спросом – он, по прогнозам, сократится до 90%. Это данные мониторинга, проведенного в декабре Центром стратегических разработок, на который ссылаются "Ведомости".

Между тем, в 2020 году падение доходов наемных работников в России тоже было значительным. Так, опрос рекрутинговой компании Hays показал, что у 32% респондентов доходы снизились, у 15% - более чем на 21%, и только 9% потеряли в доходах 5-10%. В этом же исследовании отмечается, что в 2019 году о сокращении доходов сообщали только 7% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Счетная палата ожидает снижения реальных доходов населения на 2,5%, и в следующем году они даже не вернутся на уровень 2019 года. Прогнозы осложняются высокой неопределенностью, связанной с распространением коронавируса.