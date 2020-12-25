25 Декабря 2020
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Общество В России
Ольга Бузова бокал шампанское (2019) | Фото:Instagram.com/buzova86

Правительство попросили запретить продажу "детского шампанского" в преддверии Нового года

Правительство России попросили запретить продажу так называемого "детского шампанского" – безалкогольных газированных напитков в упаковке, напоминающей традиционную тару для игристых вин.

По словам главы общественной организации "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, родители таким образом программируют детей на употребление алкоголя. Активист направил обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", - цитирует обращение Хамзаева РИА Новости.

Общественник ссылается на данные Московского института психоанализа, где пришли к выводу о том, что наличие на семейных праздниках "детского шампанского" "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности".

"Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - указано в обращении.

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Правительство попросили запретить продажу "детского шампанского" в преддверии Нового года

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Теги: новый год, традиции, детское шампанское, трезвенники



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