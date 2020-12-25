В Златоусте из-за коммунальной аварии без отопления остались жители 72 домов

В Златоусте из-за коммунальной аварии без отопления остались 72 многоквартирных дома и девять объектов социальной сферы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, прорыв на теплотрассе в районе дома № 7 на улице Тульская произошел сегодня ночью. В настоящий момент идут работы по устранению аварии. В ближайшее время горячее водоснабжение будет подано в дома.

На месте аварии находятся глава Златоуста Максим Пекарский и его заместитель по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.

Из-за отключения отопления школы будут функционировать по сокращенной программе. В детсадах организованы дежурные группы с обогревателями, но родителям рекомендовали по возможности оставить детей дома.