Куйвашев: Восстановленная больница в Зеленой роще станет аналогом института Склифосовского

Больница скорой помощи в Зелёной роще будет восстановлена на условиях государственно-частного партнёрства. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своей статье в "Областной газете".

"Я лично веду переговоры с нашими ведущими промышленно-финансовыми группами и получаю согласие на участие в проекте. Мы создадим мощное лечебное учреждение, примерно на 1000 коек, которое будет оказывать все виды помощи", - отметил Куйвашев.

По его словам, медучреждение будет аналогом известного института Склифосовского в Москве. "Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе для работы в условиях эпидемий, при отражении микробно-вирусных угроз", - добавил губернатор.

Напомним, разрушающийся объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м построен в 1932 г., его не раз пытались продать, но желающих не находилось. В ноябре 2020 г. объявили новые торги: стартовая цена за здание была 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок.