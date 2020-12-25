25 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Зеленая роща, заброшенная больница (2018) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев: Восстановленная больница в Зеленой роще станет аналогом института Склифосовского

Больница скорой помощи в Зелёной роще будет восстановлена на условиях государственно-частного партнёрства. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своей статье в "Областной газете".

"Я лично веду переговоры с нашими ведущими промышленно-финансовыми группами и получаю согласие на участие в проекте. Мы создадим мощное лечебное учреждение, примерно на 1000 коек, которое будет оказывать все виды помощи", - отметил Куйвашев.

По его словам, медучреждение будет аналогом известного института Склифосовского в Москве. "Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе для работы в условиях эпидемий, при отражении микробно-вирусных угроз", - добавил губернатор.

Напомним, разрушающийся объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м построен в 1932 г., его не раз пытались продать, но желающих не находилось. В ноябре 2020 г. объявили новые торги: стартовая цена за здание была 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок.

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Куйвашев: Восстановленная больница в Зеленой роще станет аналогом института Склифосовского

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Теги: больница в Зеленой роще, Евгений Куйвашев



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