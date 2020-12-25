В Челябинске суд смягчил приговор девушке, сбившей инспектора ДПС

Челябинский областной суд смягчил приговор 19-летней девушке, сбившей сотрудника мотовзвода ГИБДД.

Напомним, ночью 12 августа осужденная за рулем Hyundai Solaris на улице Линейной в Челябинске, совершила наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД, который управлял мотоциклом. От полученных травм полицейский скончался. В ноябре суд приговорил девушку к 1,5 годам в колонии-поселении. По решению суда ей также на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденной 2,4 млн руб. в счет возмещения морального вреда.

Приговор обжаловал адвокат осужденной, который просил назначить ей условный срок наказания, а также снизить размер компенсации морального вреда. Суд рассмотрев уголовное дело частично изменил приговор.

"Областной суд снизил срок основного наказания в виде лишения свободы до 1 года 5 месяцев, а дополнительного в виде лишения водительских прав – до 2 лет 5 месяцев. В остальном приговор оставлен без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Приговор вступил в силу.