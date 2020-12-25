25 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутат думы Нижних Серег досрочно сложил полномочия из-за уголовного дела

Прокуратура Нижнесергинского района установила, что местный депутат и по совместительству генеральный директор ООО "Михайловская торгово-монтажная компания" Михаил Савельев нарушил законодательство о противодействии коррупции, при этом оставаясь действующим депутатом представительного органа Нижнесергинского муниципального района шестого созыва.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июле 2020 г. Ревдинским городским судом Савельеву был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

Приговор вступил в силу, вследствие чего, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", полномочия депутата прекращаются досрочно.

При этом Савельев не сложил свои полномочия и до недавнего времени фактически продолжал являться депутатом. Прокуратура внесла председателю думы Нижнесергинского муниципального района представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения полномочия депутата Савельева прекращены.

Напомним, что Михаил Савельев избран депутатом думы Нижнесергинского муниципального района по 3-мандатному избирательному округу №3 в сентябре 2017 года.

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Депутат думы Нижних Серег досрочно сложил полномочия из-за уголовного дела

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Теги: Нижние Серги, Савельев, депутат, уголовное дело, прокуратура



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