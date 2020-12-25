В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса и автомобиль

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП.

Как рассказали жители города в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все случилось сегодня утром, 25 декабря. На Объездной, перед кольцом на пересечении с улицей Серафимы Дерябиной, произошла авария с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, на участке дороги, где случилось ДТП, затруднено движение. Информации о пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства и возможного виновника аварии будут устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.