Достраивать авиатехникум в Перми будет новый подрядчик

Управлением капитального строительства Пермского края заключен контракт на завершение строительства учебного корпуса авиатехникума имени Швецова.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, строительство продолжает компания "РСС Инжиниринг". Контакт оценивается в 494,391 млн руб.

В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы, завозится техника. Компания должна выполнить весь цикл работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Сдача техникума намечена на III квартал 2022 года.

После завершения строительства корпус планируется оборудовать современными лабораториями. В новом шестиэтажном корпусе смогут обучаться тысяча человек.

Как сообщалось, в действующем корпусе авиатехникума в прошлом году в рамках реализации национального проекта "Образование" открыли пять современных мастерских по стандартам "Ворлдскиллс".