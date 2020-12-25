25 Декабря 2020
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Ремонт школы № 25 (2020) | Фото: Накануне.RU

Достраивать авиатехникум в Перми будет новый подрядчик

Управлением капитального строительства Пермского края заключен контракт на завершение строительства учебного корпуса авиатехникума имени Швецова.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, строительство продолжает компания "РСС Инжиниринг". Контакт оценивается в 494,391 млн руб.

В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы, завозится техника. Компания должна выполнить весь цикл работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Сдача техникума намечена на III квартал 2022 года.

После завершения строительства корпус планируется оборудовать современными лабораториями. В новом шестиэтажном корпусе смогут обучаться тысяча человек.

Как сообщалось, в действующем корпусе авиатехникума в прошлом году в рамках реализации национального проекта "Образование" открыли пять современных мастерских по стандартам "Ворлдскиллс".

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Достраивать авиатехникум в Перми будет новый подрядчик

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Теги: Пермь, авиатехникум



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