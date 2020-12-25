Исследование: около 63% россиян ощущают нестабильность

63% россиян сообщили, что ощущают нестабильность, противоположные чувства испытывают 32%, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Еще около 33% опрошенных заявили, что испытывают уныние, об оптимизме упомянули 59%, чувство тревоги испытывают 52%, спокойствие — 53%, растерянность — 36%, уверенность — 63%.

54% россиян считают, что РФ нужна стабильность. О необходимости перемен в стране сказали 37%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, россияне назвали словом года "коронавирус". Этот вариант выбрал 61% респондентов. На втором месте оказались поправки в Конституцию.