Пара Тарасовой и Морозова победили в короткой программе ЧР по фигурному катанию

Короткая программа среди спортивных пар на Чемпионате России по фигурному катанию закончилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. За свое выступление пара заработала 80,65 балла.

На втором месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие от судей 77,48 балла. Третье место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, заработав 77,01 балл.

Напомним, что Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Произвольная программа в спортивных парах запланирована на 26 декабря.