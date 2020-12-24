Курганских детей начали привлекать к ответственности за оборот наркотиков

В Курганской области начали привлекать к ответственности несовершеннолетних, совершающих наркопреступления. При этом, только за текущий год правоохранительные органы региона зарегистрировали 19 детей и подростков, занимающихся подобными правонарушениями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ УМВД по Курганской области, в прошлом году случаев привлечения несовершеннолетних к ответственности за наркопреступления не отмечалось.

Всего за 2020 г. правоохранительными органами региона было зарегистрировано 1,6 тыс. наркопреступлений, изъято из незаконного оборота около 80 кг. наркотических средств, а также пресечена деятельность восьми нарколабораторий, производивших синтетический наркотик мефедрон. Одна из них работала сразу на несколько регионов, включая Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области и Пермский край.

Помимо этого, было выявлено около 900 фактов стеновой пропаганды наркотических средств, более 600 из которых были ликвидированы. Касательно оставшихся - по ним, ведется работа с собственниками помещений.