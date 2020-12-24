"Препятствует завершению строительства". Дольщики из Копейска пожаловались Текслеру на минстрой

Дольщики Копейска пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на региональный минстрой, который, по их словам, препятствует завершению строительства их дома. Они просят главу региона взять эту ситуацию под свой контроль, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение дольщиков дома 2А по улице Республиканская прозвучало во время пресс-конференции главы региона. Они рассказали, что в настоящий момент застройщик обанкротился, денег для строительства нет. Мэрия города привлекла другого застройщика, который пообещал завершить этот дом без привлечения федеральных денег, но минстрой препятствует завершению строительства дома, объясняя это тем, что они являются соинвесторами. Владельцы квартир обратились в суд, чтобы он признал их дольщиками. Уже есть такие решения суда, но минстрой написал возражение.

"Странная, конечно, ситуация. Основная задача, которая перед нами стоит, – найти возможность решить проблему людей. Я поэтому поручаю минстрою не только заниматься юридическими моментами. Надо понять, почему минстрой выступает против того предложения, которое есть у застройщиков. Я в этом обязательно разберусь", - подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил минстрою найти выход из ситуации.

"Сам лично поставлю этот вопрос на контроль. Тем более, если не требуется какого-то дополнительного бюджетного финансирования, если это исключительно организационно-правовой вопрос, надо всем вместе сесть и найти решение в пользу людей", - добавил он.

Добавим, что сегодня стало известно о решении губернатора отправить в отставку министра строительства региона Виктора Тупикина.