24 Декабря 2020
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Экономика В России
лисин владимир сергеевич председатель совета директоров оао новолипецкий металлургический комбинат (2005) | Фото: www.nlmk.ru

Лисин сместил Потанина с первого места в рейтинге богатейших россиян

Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, следует из данных Forbes Real Time.

Предприниматель обошел в рейтинге президента "Норникеля" Владимира Потанина.

Состояние Лисина увеличилось со вчерашнего дня на 187 миллионов долларов и составляет 26,1 миллиард долларов благодаря росту акций Новолипецкого металлургического завода.

Состояние Потанина между тем сократилось на 351 миллион и составило 26 миллиардов из-за снижения акций "Норникеля".

На третьей строчке рейтинга Forbes находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в 22,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). снизилось на 16,7 миллиарда долларов с начала года.

Так, состояние Потанина с начала года снизилось на 1,54 миллиарда долларов - до 26,5 миллиарда долларов. Капитал Михельсона за январь-август сократился на 4,96 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда. Богатство Лисина сократилось на 1,81 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда долларов.

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Лисин сместил Потанина с первого места в рейтинге богатейших россиян

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Теги: владимир лисин, владимир потанин



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