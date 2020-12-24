Текслер еще не привился от коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще не привился от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Я откровенно скажу, наши врачи уговаривают меня сделать прививку. Я по этическим соображениям не делаю. Я должен быть вместе со всеми. Сегодня мы прививаем группы-риска, и я ни к врачам, ни к учителям не отношусь. Получатся, что по блату сделаю прививку, я этого не хочу", - подчеркнул он.

По словам губернатора, когда начнется вакцинация жителей, он обязательно одним из первых сделает прививку.

Напомним, свердловский губернатор Евгений Куйвашев на днях рассказал, что поставил прививку еще летом, до того, как вакцина была зарегистрирована. Однако ранее в соцсети "Инстаграм" от его лица сообщалось, что глава региона пока не вакцинировался.