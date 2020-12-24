24 Декабря 2020
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Калининграде супругам вынесли приговор из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ

В Калининграде супружеской паре вынесли приговор за госизмену. По данным ФСБ, они много лет работали на спецслужбы Латвии.

Антонина Зимина получила 12 с половиной лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 13 лет. Также оба они должны выплатить штраф по 100 тысяч рублей каждый.

Как сообщило следствие, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда та была за границей. В 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству своего супруга Антонца, который работал в Министерстве экономики Калининградской области.

Как сообщает ТАСС, супругов также признали виновными в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году.

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В Калининграде супругам вынесли приговор из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ

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Теги: госизмена, Антонина Зимина, Константин Антонец



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