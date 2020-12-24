Уралец отправится в колонию за попытку откусить палец полицейскому

Житель Нижнего Тагила получил тюремный срок за применение насилия к сотруднику полиции. Мужчина едва не откусил силовику палец.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, эта история произошла вечером 31 июля, когда ранее судимый тагильчанин был задержан и доставлен в отдел полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Находясь в отделе, задержанный попытался проглотить имевшийся у него пакетик с наркотическим средством.

Полицейский патрульно-постовой службы, увидев это, попробовал остановить мужчину, но тот зубами схватил стража порядка за указательный палец левой руки и сильно сжал их. В результате силовик испытал физическую боль и получил рану ногтевой фаланги пальца.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес свой приговор за насилие к представителю власти: 1 год и 8 месяцев в колонии строгого режима. Что касается дела о хранении наркотиков, оно будет рассмотрено отдельно и уже направлено в суд.