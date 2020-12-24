24 Декабря 2020
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заречный (2009) | Фото: Накануне.ru

Заречный признан лучшим атомным городом России в 2020 году

Город Заречный (Свердловская область) признан лучшим среди городов расположения атомных электростанций России в 2020 году.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС, таковы итоги II Международного форума-фестиваля "Созвездие городов АЭС". В этом году конкурс проводился в онлайн-формате, для участия в нем атомные города подготовили видеопрезентации собственных достижений.

Итоги социально-экономического развития Заречного представил его глава Андрей Захарцев, который выступил с докладом на тему "Заречный – город будущего". В презентацию уральского атомграда вошла выставка промыслов городских мастеров, а также концертная программа из выступлений лучших творческих объединений.

В итоге конкурсная комиссия посчитала презентационную программу Заречного наиболее яркой и насыщенной. В качестве приза уральский город получит от концерна "Росэнергоатом" 50 миллионов рублей.

Деньги пойдут на реализацию социально-значимых проектов в 2021 году. Решение о расходовании премии за победу в конкурсе в ближайшее время примет специальная комиссия.

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Заречный признан лучшим атомным городом России в 2020 году

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Теги: Заречный, АЭС, город, лучший



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