Губернатор Алексей Текслер сообщил, что в ближайшее время два министра уйдут в отставку

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что в ближайшее время два министра уйдут в отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Принято решение и в ближайшее время я подпишу документы. У нас будут изменения в минстрое, минспорте, и министерстве дорожного строительства и транспорта. В первом случае будет ротация министра строительства, Тупикин уйдет с поста, и министра спорта региона Леонида Одера. Это плановая работа. Мы перезагрузим работу этих подразделений. Первый зам министра дорожного строительства Филиппов уйдет. Работе общественного транспорта я уделяю большое внимание. В этой связи принято решение перезагрузить этот блок", - подчеркнул он.