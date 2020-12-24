Житель Нижнего Тагила спас из горящего дома знакомую, а сам выпрыгнул из окна

Житель Нижнего Тагила Михаил Малыгин спас из горящего дома знакомую женщину. Теперь героя ждет награда.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все произошло в частном доме на улице Энгельса, где в тот момент в одной из комнат спала 44-летняя хозяйка жилища. Проснувшись от запаха дыма, она попыталась выйти через прихожую, но путь уже был отрезан огнем. Тогда женщина позвонила своему знакомому Михаилу, который живет неподалеку, и рассказала о случившемся.

Мужчина попросил свою жену вызывать пожарную охрану, а сам бросился к горящему дому. Через охваченную огнем прихожую он проник в комнату и помог подруге выбраться через окно на улицу, спасти документы и некоторые вещи.

Понимая, что в доме из-за сильного задымления оставаться больше нельзя, Михаил выпрыгнул на улицу через окно. Благодаря его оперативным действиям с риском для собственной жизни, женщина была спасена и не пострадала.

Площадь возгорания составила 107 кв.м, прибывшие огнеборцы потушили все за 30 минут. Причина пожара устанавливается. Сейчас решается вопрос о представлении 36-летнего Михаила Малыгина к награде МЧС России.