31 декабря в Челябинской области будет выходным днем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 31 декабря выходным днем. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"По предложению президента сегодня я подписал документ об объявлении 31 декабря выходным днем. Наши жители смогут спокойно провести новогодний день в домашней обстановке и подготовиться", - отметил он.

Напомним, накануне Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал предложение парламентариев, предложивших все-таки сделать 31 декабря выходным днем.