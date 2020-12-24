На Среднем Урале установлен новый антирекорд по суточному числу зараженных коронавирусом

На территории Среднего Урала зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом. Вместе с новыми 418-ю случаями, общее число заболевших в регионе достигло 55 тыс. 759, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

При этом за последние сутки из областных медучреждений было выписано 420 человек, увеличив количество выздоровевших до 47 тыс. 78 человек. К сожалению, статистика смерти также не перестает расти: зафиксировано еще 17 случав. Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 – 1 тыс. 393 человека.

Среди новых зараженных только 160 являются жителями Екатеринбурга. Остальные из: Алапаевска, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов, поселка Уральский.

На данный момент 616 свердловчан находится в тяжелом состоянии. 355 из них - в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 – на аппаратах ИВЛ. 1 тыс. 73 заболевших в состоянии средней степени тяжести наблюдаются специалистами в государственных учреждениях. Еще 2 тыс. 365 таких же пациентов – в муниципальных.