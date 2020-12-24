24 Декабря 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Людмила Бабушкина (2019) | Фото: Накануне.RU

"Есть такие намерения". Спикер свердловского заксобрания в 70 лет хочет снова переизбраться

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина объявила о своем желании переизбраться в региональный парламент в следующем году. Такой информацией 69-летняя спикер ЗакСО поделилась на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"У меня есть такие намерения, если меня поддержат в моем избирательном округе", - сказала Бабушкина.

Людмила Бабушкина уже более 20 лет занимает посты в областных представительных органах. 26 марта 2000 года политик была избрана депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области от Богдановичского одномандатного избирательного округа №3. Отработав два созыва в Палате представителей, была избрана председателем в 2008 году. 20 декабря 2011 года Бабушкина стала председателем Законодательного собрания Свердловской области и по сей день продолжает возглавлять представительный орган.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут осенью 2021 года.

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"Есть такие намерения". Спикер свердловского заксобрания в 70 лет хочет снова переизбраться

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Теги: Законодательное Собрание, Свердловская область, Людмила Бабушкина, переизбрание



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