"Есть такие намерения". Спикер свердловского заксобрания в 70 лет хочет снова переизбраться

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина объявила о своем желании переизбраться в региональный парламент в следующем году. Такой информацией 69-летняя спикер ЗакСО поделилась на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"У меня есть такие намерения, если меня поддержат в моем избирательном округе", - сказала Бабушкина.

Людмила Бабушкина уже более 20 лет занимает посты в областных представительных органах. 26 марта 2000 года политик была избрана депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области от Богдановичского одномандатного избирательного округа №3. Отработав два созыва в Палате представителей, была избрана председателем в 2008 году. 20 декабря 2011 года Бабушкина стала председателем Законодательного собрания Свердловской области и по сей день продолжает возглавлять представительный орган.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут осенью 2021 года.