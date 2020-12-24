Гринчи похитили Рождество у жителей екатеринбургской Ботаники

Сегодня ночью в Екатеринбурге двое неизвестных украли новогоднюю елку, установленную во дворе дома на ул. Родонитовая, 24. Камера соседнего дома №28 зафиксировала момент кражи, однако лиц злоумышленников не видно из-за темного времени суток и тусклого освещения.

В правлении ТСЖ "Родонитовая 28" попросили откликнуться свидетелей инцидента и тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем сегодняшней ночью. Помимо этого в ТСЖ просили каким-либо образом отреагировать в случае, если подробный инцидент повторится уже во дворе дома №28.

Один из мужчин одет в черно-белую кофту, спортивные штаны и камуфляжную куртку с капюшоном. Второй в светлые джинсы и короткий черный пуховик.