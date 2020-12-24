Дефицит бюджета Свердловской области превысил 40 миллиардов рублей

Недостача финансовых средств в бюджете Свердловской области в 2020 году превысила 40 миллиардов рублей. Как передает корреспондент Накануне.RU такими цифрами на пресс – конференции поделился председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания региона Владимир Терешков.

"Дефицит бюджета нашей области в 2020 году составил 40 с лишним миллиардов рублей. Но за 2021 год можно выправить данный дефицит. Надеюсь, что это получится и 2021 год станет успешным", - сказал региональный парламентарий.

Между тем, несмотря на финансовые сложности, по словам председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной ни один из социальных законов не прекратил свое действие.

"Появилась тенденция к снижению безработицы. Льготы предоставляем, тем кто сохранил не менее 90 процентов персонала. Зарплата сотрудников должна быть не менее 50 тысяч рублей", - отметила спикер ЗакСО.