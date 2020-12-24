24 Декабря 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Дефицит бюджета Свердловской области превысил 40 миллиардов рублей

Недостача финансовых средств в бюджете Свердловской области в 2020 году превысила 40 миллиардов рублей.  Как передает корреспондент Накануне.RU такими цифрами на пресс – конференции поделился председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания региона Владимир Терешков.

"Дефицит бюджета нашей области в 2020 году составил 40  с лишним миллиардов рублей. Но за 2021 год можно выправить данный дефицит. Надеюсь, что это получится и 2021 год станет успешным", - сказал  региональный парламентарий.

 Между тем, несмотря на финансовые сложности, по словам председателя Законодательного Собрания Людмилы  Бабушкиной ни один из социальных законов не прекратил свое действие.

"Появилась тенденция  к снижению безработицы. Льготы предоставляем, тем кто сохранил не менее 90 процентов персонала. Зарплата сотрудников должна быть не менее 50 тысяч рублей", - отметила спикер ЗакСО. 

 

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Дефицит бюджета Свердловской области превысил 40 миллиардов рублей

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Теги: Свердловская область, бюджет, депутаты, 2021 год, дефицит



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