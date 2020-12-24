24 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Ямальские пациенты смогут связаться со страховыми представителями, не выходя из больницы

В медицинских учреждениях Ямала установлены телефоны для связи с представителями страховой компании. На данный момент установлено 20 аппаратов, преимущественно в больницах отдаленных населенных пунктов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, телефоны очень просты в использовании и имеют всего две кнопки: для связи со страховой компанией и с территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Нажав кнопку, дозвон происходит автоматически, а пациента направляют с консультантом. Через него можно узнать, как прикрепиться к поликлинике, какие медицинские услуги можно получить бесплатно по полису ОМС и другое.

"Телефоны установлены в холлах больниц, вблизи регистратуры. Обратиться по ним может любой человек, вне зависимости от того, в какой страховой компании он застрахован", – рассказала директор территориального фонда ОМС ЯНАО Татьяна Никитина.

Оснащение новой техникой медицинских учреждений округа осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2021 г. телефоны планируется установить также в Белоярской и Сеяхинской участковых больницах.

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Ямальские пациенты смогут связаться со страховыми представителями, не выходя из больницы

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Теги: телефон, страховая компания, больница



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