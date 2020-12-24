24 Декабря 2020
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нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске продолжат возводить по концессии различные объекты

В Нижневартовске продолжится возведение по концессионным соглашениям различных объектов. Об этом Накануне.RU рассказал во время пресс-конференции руководитель города Василий Тихонов.
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"У нас есть различные проекты, связанные с концессионными соглашениями. Это школа, спортивные объекты", - сказал Тихонов.

Ранее было подписано концессионное соглашение об управлении имущественным комплексом городской системы теплоснабжения. Документ скрепили подписями губернатор Наталья Комарова, глава города Василий Тихонов и гендиректор компании "Горэлектросеть" Юрий Елин.

Добавим, питьевая вода в Нижневартовске – вторая по качеству в России. Об этом во время масштабного пресс-тура, состоявшегося в рамках XVII акции "Спасти и сохранить", рассказал журналистам глава "Водоканала" Анатолий Боков.

Напомним, ранее Тихонов заявил, что Нижневартовск – второй в России город по количеству государственно-частных партнёрств. "Мы занимаем второе место после Москвы по количеству государственно-частных партнёрств", - сказал Тихонов во время пресс-конференции.

Он уточнил, что были проекты, которые не были запланированы ранее. Например, по строительству "коронавирусного" госпиталя.

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В Нижневартовске продолжат возводить по концессии различные объекты

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Теги: Василий Тихонов, концессионное соглашение



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