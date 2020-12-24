Депутаты приняли бюджет Челябинской области на 2021 год

Проект бюджета Челябинской области на 2021 год и плановый период на заседании ЗСО принят в третьем чтении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Напомним, на заседании 15 декабря проект регионального бюджета был принят в первом чтении. К законопроекту от губернатора области поступили поправки, касающиеся увеличения основных характеристик областного бюджета – увеличение общего объема доходов и расходов в 2021 году на 14,4 млрд рублей, что обусловлено уточнением федеральных трансфертов.

3,1 млрд рублей будет направлено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, 2,4 млрд рублей – на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, 1,7 млрд рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 1,6 млрд рублей – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальной школы, 1,2 млрд рублей – на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет.

На переселение граждан из аварийного жилья и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры выделено 948,7 млн рублей. Еще 712,9 млн руб. пойдет на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. 658,2 млн. рублей направят на оказание государственной социальной помощи на основании соцконтракта отдельным категориям граждан.

Согласно изменениям, параметры областного бюджета на 2021 год составят по доходам – 186,4 млрд рублей, по расходам – 208,8 млрд рублей. Дефицит – 22,4 млрд рублей.