В России цены на куриные яйца выросли с начала ноября почти на 15%

В России за неделю на 3,2% подорожали яйца (с 15 по 21 декабря), говорится в материалах Росстата. При этом неделю назад рост стоимости этого продукта составил 4%, передает ТАСС. Государственное статистическое ведомство отмечает, что в 25 регионах яйца подорожали на 4,5-10,7%. За ноябрь куриные яйца в целом по стране подорожали примерно на 7%.

Напомним, на этой неделе Госдума одобрила законопроект, по которому правительство сможет вводить ограничения на стоимость продуктов, если их рост в течение месяца превышает 10% (раньше этот параметр составлял 30%). Ограничения могут вводиться на срок до 90 дней.