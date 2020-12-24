24 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Фонд святой Екатерины купит квартиру многодетной семье, чей дом сгорел накануне

Председатель совета директоров Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин распорядился о покупке новой квартиры многодетной семье из Большого Истока, у которой 8 октября сгорели дом, машина и большинство документов. На данный момент супружеская пара вместе с восемью детьми снимают жилье, однако уже к Новому году сможет отметить новоселье в собственной квартире.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, сегодня директор Александр Андреев встретился с главой пострадавшего от пожара семейства Самижоном Абдуллаевым, чтобы сообщить о результатах поиска подходящей квартиры. Для комфортного проживания 10 человек была выбрана квартира в Арамили. Вопрос покупки обсуждался на ежегодной пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вследствие чего договор купли-продажи будет подписан еще до наступления новогодних праздников.

В семье Абдуллаевых все дети приемные. Глава семейства вместе с братьями и сестрами жил в детском доме и не понаслышке знает, как важно иметь семью. Еще в детстве он пообещал себе взять опекунство над ребенком из приюта, а уже будучи взрослым Самижон специально для своей огромной семьи построил большой дом на окраине Екатеринбурга.

К сожалению, даже государственной помощи детям, как погорельцам, было недостаточно для решения жилищной проблемы. Тогда семья и обратилась к председателю совета директоров Фонда святой Екатерины Игорю Алтушкину. От строительства нового дома глава семьи отказался, потому за две недели была найдена подходящая квартира. Семья также имеет материнский капитал, который изначально планировала потратить на дополнительный взнос за новую квартиру, однако учредители Фонда святой Екатерины настояли на том, чтобы данные средства остались на образование детей.

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Фонд святой Екатерины купит квартиру многодетной семье, чей дом сгорел накануне

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Теги: Фонд святой Екатерины, покупка квартиры, многодетная семья, пожар



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