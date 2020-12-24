В Челябинской области за сутки у 311 человек выявлен COVID-19

В Челябинской области за сутки у 311 человек подтвержден COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 33 тыс. 961 человека.

В настоящий момент в регионе 11 тыс. 603 заболевших. За сутки выписаны 154 человека, всего в регионе выздоровели 21 тыс. 118 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. От COVID-19 скончались мужчины 57, 59, 61 и 72 лет и женщины 67, 70, 73, 74, 79 и 82 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 84, 84 и 88 лет и женщины 66 и 83 лет.