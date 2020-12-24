24 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

"Водитель отвлекся": подробности ДТП со служебным автобусом в Екатеринбурге

Стали известны подробности ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге, перевозящего сотрудников на работу.

Напомним, все случилось сегодня утром на улице Селькоровская: произошло столкновение служебного автобуса и грузовика. Сообщалось, что в результате пострадали 12 человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, грузовик из-за поломки стоял на обочине дороги, а автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, его водитель отвлекся и допустил столкновение со стоящим грузовиком. Пассажиры автобуса, находившиеся в салоне, получили травмы, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

"По имеющимся на текущий момент данным, за медицинской помощью обратились 10 пассажиров автобуса. Количество пострадавших уточняется", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту данного ДТП.

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"Водитель отвлекся": подробности ДТП со служебным автобусом в Екатеринбурге

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Теги: ДТП, автобус, грузовик, прокуратура, Екатеринбург



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Ранее 24.12.2020 08:08 Мск В Екатеринбурге произошло ДТП с участием служебного автобуса и грузовика

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