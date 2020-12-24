24 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
ДТП, Миасс, (2020) | Фото: ГИБДД Челябинской области

На Южном Урале автомобиль врезался в дерево. Водитель погиб

В Челябинской области проводится проверка по факту ДТП, в котором погиб 19-летний молодой человек и пострадала 15-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в регионального управления ГИБДД.

Авария произошла вечером 23 декабря на 14 км автодороги Миасс-Златоуст. 19-летний водитель Лады Калина, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость для движения, выехал в кювет, где столкнулся с деревьями.

ДТП, Миасс,(2020)|Фото: ГИБДД Челябинской области

В результате ДТП водитель погиб, а его 15-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Известно, что погибший и пострадавшая жители Миасса, они ехали в Златоуст. У молодого человека был стаж вождения один год, к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался.

ДТП, Миасс,(2020)|Фото: ГИБДД Челябинской области

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На Южном Урале автомобиль врезался в дерево. Водитель погиб

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Теги: ДТП, авария, водитель,



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