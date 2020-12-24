УФАС выявило нарушения в аукционе на новогоднее освещение Челябинска

УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на новогоднее декоративно-световое оформление Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком аукциона выступает МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска". Начальная цена – 61,6 млн руб. На аукцион поступила только одна заявка от ООО "Компания Омега". Она признана соответствующей требованиям.

Ранее в УФАС поступила жалоба на аукцион от ООО "Завод металлоконструкций" (Санкт-Петербург). Аукцион был приостановлен. Однако жалоба отозвана, в связи с этим приостановление проведения аукциона в части подписания контракта заказчиком было снято. УФАС приняло решение провести внеплановую проверку по аукциону, в ходе которой были выявлены нарушения.

"Заказчиком неправомерно установлены требования к содержанию первой части заявки участников в части необходимости предоставления наименования страны происхождения и конкретных показателей составных элементов иллюминации. Световые динамические установки являются изделиями, изготавливаемыми в рамках исполнения подрядного договора. Согласно документации об аукционе приемка составных элементов и постановка на бухгалтерский баланс не предусмотрены. Поскольку по результатам аукциона заключается договор подряда, установление подобных требований противоречит законодательству", - рассказали в ведомстве.

Должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности.

Добавим, что контракт заключен с ООО "Компания Омега" по цене 61, 6 млн рублей.