Прокуратура нашла виновных в инциденте с воспитанниками детсада на Среднем Урале

24 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура нашла виновных в инциденте с воспитанниками детсада на Среднем Урале

На Среднем Урале прокуратура провела проверку после инцидента с воспитанниками детского сада в Полевском.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, 17 декабря восемь воспитанников детсада №65 комбинированного вида получили термические ожоги кожи лица и верхних конечностей, а также фотоожог роговицы глаз. Проверка показала, что это произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны воспитателя.

"Повреждения получены несовершеннолетними в результате излучения бактерицидной лампы, которую включила воспитатель во время нахождения детей в помещении группы №10 детского сада. Тем самым она допустила нарушение установленных законодательством об образовании основных прав обучающихся на охрану их здоровья", - заявили в прокуратуре.

Кроме этого, совместно с Роспотребнадзором по Свердловской области в детском учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

По итогам проверки прокуратура внесла представление начальнику управления образования Полевского городского округа и потребовала устранить все нарушения. А в отношении директора детского сада возбуждены два административных дела.

Напомним, свою проверку по факту случившегося также проводит Следственный комитет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура нашла виновных в инциденте с воспитанниками детсада на Среднем Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детсад, ожоги, дети, прокуратура, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2020 09:51 Мск СКР проверит детсад в Полевском, где воспитанники получили ожоги от бактерицидной лампы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети