Прокуратура нашла виновных в инциденте с воспитанниками детсада на Среднем Урале

На Среднем Урале прокуратура провела проверку после инцидента с воспитанниками детского сада в Полевском.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, 17 декабря восемь воспитанников детсада №65 комбинированного вида получили термические ожоги кожи лица и верхних конечностей, а также фотоожог роговицы глаз. Проверка показала, что это произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны воспитателя.

"Повреждения получены несовершеннолетними в результате излучения бактерицидной лампы, которую включила воспитатель во время нахождения детей в помещении группы №10 детского сада. Тем самым она допустила нарушение установленных законодательством об образовании основных прав обучающихся на охрану их здоровья", - заявили в прокуратуре.

Кроме этого, совместно с Роспотребнадзором по Свердловской области в детском учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

По итогам проверки прокуратура внесла представление начальнику управления образования Полевского городского округа и потребовала устранить все нарушения. А в отношении директора детского сада возбуждены два административных дела.

Напомним, свою проверку по факту случившегося также проводит Следственный комитет.