Суд отменил решение о продлении ареста $400 тыс. родственницы Фургала

Московский городской суд отменил продление срока ареста $400 тыс., которые принадлежат родственнице экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Олеси Киреевой.

Решение принято из-за допущенных районным судом нарушений. Адвокат политика Александр Старцев сообщил, что дело было направлено на новое рассмотрение в Басманный суд в другом составе, сообщает ТАСС.

Ранее Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на арест наручных часов и земельного участка Фургала.

По данным суда, речь идет о земельном участке в Подмосковье и наручных часах Blancpain Fifty Fathoms стоимостью более 1 млн рублей.