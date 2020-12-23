24 Декабря 2020
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Происшествия В России
уголовное дело (2013) | Фото:

В Мордовии священника подозревают в насилии над детьми

В Мордовии настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова и его жену подозревают в насилии над собственными детьми, сообщает ТАСС.

По данным министра образовании Мордовии Елены Солдатовой, четверых детей поместили в социально-реабилитационном центре, одного ребенка отправили под опеку близкого родственника.

По данным источника издания, арестованы - жители Чамзинского района, воспитывающие 12 детей. По версии следствия, с 1996 по 2020 годы женщина систематически истязала шестерых из двенадцати детей, лишала их пищи и сна. Мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, когда она была малолетней. Уголовное дело возбуждено также в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства.

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В Мордовии священника подозревают в насилии над детьми

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Теги: священник, дети, насилие, изнасилование, уголовное дело



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