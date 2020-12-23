23 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

С 1 января в ямальских школах начнут действовать новые правила

В соответствии с утверждением Роспотребнадзора, работа ямальских школ и детских садов будет скорректирована с 1 января согласно санитарным правилам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, новые правила включают в себя ограничения на время проведения занятий. Так, уроки в школах должны начинаться не ранее 8.00, а проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19.00. При этом продолжительность каникул должна составлять минимум семь дней.

Организация занятий в начальных школах также предусматривают важные для современного обучения нормы использования электронных средств: компьютеров, планшетов и интерактивных досок. Регламентируется документом и кратность мытья игрушек в детсадах.

"Данные требования уже действуют в школах и детсадах автономного округа, несмотря на изменившийся режим обучения в связи с эпидемиологической ситуацией", - сообщила заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.

На данный момент учебные заведения округа соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и продолжат это делать и в следующем году. В школах организовано сразу несколько проходов, все ученики обязательно проходят утренний фильтр и дезинфекция рук. График посещения столовой также нормирован, а отдельные классы переведены во вторую смену.

С нормализацией эпидемиологической ситуации, школы и детские сады ЯНАО вернутся к своему прежнему режиму работы.

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С 1 января в ямальских школах начнут действовать новые правила

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Теги: школы, детские сады, ограничения, Роспотребнадзор, коронавирус



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