На Южном Урале владелец горнолыжного курорта выплатил долг после ареста офиса

В Челябинской области владелец горнолыжного курорта после ареста недвижимости выплатил около 1 млн рублей, которые он задолжал налоговой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении регистрационных действий с горнолыжным комплексом и офисом продаж в Челябинске. Следом за этим последовал и арест нежилого офисного помещения.

После этого предприниматель перечислил в налоговый орган 400 тыс. руб., а через месяц погасил оставшийся долг – 567 тыс. руб. и сбор около 40 тыс. руб. Средства перечислены в доходную часть бюджета.