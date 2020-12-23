23 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале владелец горнолыжного курорта выплатил долг после ареста офиса

В Челябинской области владелец горнолыжного курорта после ареста недвижимости выплатил около 1 млн рублей, которые он задолжал налоговой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении регистрационных действий с горнолыжным комплексом и офисом продаж в Челябинске. Следом за этим последовал и арест нежилого офисного помещения.

После этого предприниматель перечислил в налоговый орган 400 тыс. руб., а через месяц погасил оставшийся долг – 567 тыс. руб. и сбор около 40 тыс. руб. Средства перечислены в доходную часть бюджета.

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На Южном Урале владелец горнолыжного курорта выплатил долг после ареста офиса

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Теги: горнолыжный курорт, долг, судебные приставы, налоги, офис, арест,



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