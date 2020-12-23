23 Декабря 2020
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Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Ракова: Победа над пандемией в Москве возможна к концу весны

Если вакцинация от коронавируса в Москве будет идти активно, то к концу весны можно будет надеяться на победу над пандемией коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В программе "Просто о сложном" она отметила, что рост пандемии явно замедляется.

Ранее сообщалось, что московские власти не собираются ужесточать ограничения на фоне пандемии коронавируса в столице.

Как сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, должно быть достаточно запрета работы предприятий в новогоднюю ночь.

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Ракова: Победа над пандемией в Москве возможна к концу весны

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Теги: москва, пандемия, коронавирус



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