Минюст причислил к иностранным агентам екатеринбургский ЛГБТ – центр

Министерство юстиции Российской Федерации включило в список иностранных агентов екатеринбургский центр, где собираются сексуальные меньшинства. Как передает Накануне.RU новость о пополнении в реестре размещена на сайте министерства.

Так в действиях автономной некоммерческой организации социально-правовых услуг «Акцент» из Екатеринбурга. (юридическое лицо Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге) нашли функции иностранного агента.

Также список пополнили межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург», Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс».