Тюменский прокурор взял на контроль расследование недавних ДТП, в которых погибли дети

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование обстоятельств смертельных ДТП, произошедших на территории Заводоуковска и Уватского района. В каждом из них погибли дети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе местной прокуратуры.

Так, вчера на ул. Энергетиков в Заводоуковске 24-летний водитель Nissan Note нарушил ПДД, не уступив дорогу женщине и ее 15-летней дочери. В итоге девушка скончалась, а ее мать сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сегодня же, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, 36-летний житель Нижневартовска, не справившись с управлением Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Сам водитель, его супруга и дети 2010 и 2012 гг.р. погибли. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Владислав Московских также поручил Заводоуковской межрайонной прокуратуре и прокуратуре Уватского района провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий. При наличии оснований принять необходимые меры реагирования.