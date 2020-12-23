23 Декабря 2020
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Политика Уральский ФО Пермский край
(2004) | Фото

Компания "Уралкалий" вручит более 14 тысяч новогодних подарков

В канун новогодних праздников более 14 тыс. детей сотрудников "Уралкалия" в возрасте от года до 15 лет получат подарки со сладостями от ведущих российских производителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Помимо этого, детям в возрасте до пяти лет подарят ночник-проектор "Звездное небо" и мягкую игрушку, детям возрасте от шести до 10 лет — конструктор и настольную игру, подросткам в возрасте от 11 до 15 лет — настольную игру и акустическую колонку.

Также компания подготовила для детей сотрудников новогодние представления. В Березниках дети до пяти лет побывают на новогодней сказке с Дедом Морозом и Снегурочкой, детям постарше - от семи до 10 лет покажут спектакль "Ночь перед Рождеством", а школьники в возрасте от 11 до 13 лет посетят шоу-проект "Новогодний голос". В Соликамске дети в возрасте от семи до 14 лет смогут посмотреть один из трех кинофильмов на выбор: "Конь Юлий и большие гонки", "Серебряные коньки" и "Последний богатырь: Корень зла".

Все новогодние представления и киносеансы проводятся с соблюдением противоэпидемиологических предписаний Роспотребнадзора РФ.

"Новый год — волшебная пора, когда дети с нетерпением ждут подарков и чудес. По доброй традиции, "Уралкалий" поздравляет детей сотрудников с праздником, дарит сладкие наборы и приглашает на новогодние представления. Затраты компании на финансирование проекта составили более 33,5 млн руб. Организация новогодней кампании является частью социального пакета "Уралкалия" — одного из самых привлекательных по условиям как в отрасли, так и в Пермском крае", - прокомментировала директор по персоналу компании "Уралкалий" Ирина Константинова.

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Компания "Уралкалий" вручит более 14 тысяч новогодних подарков

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Теги: уралкалий, подарки, дети



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