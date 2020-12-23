В Челябинске будут судить женщину, сбившую на пешеходном переходе бабушку и внучку

В Челябинске будут судить местную жительницу, сбившую на пешеходном переходе бабушку и внучку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Днем 14 июля 2020 г. женщина за рулем ВАЗ 21112 в СНТ "Уралец" сбила переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 57-летнюю женщину и ее 7-летнюю внучку.

От полученных травм женщина скончалась, девочка не пострадала.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала. Уголовное дело направлено в суд. Потерпевшие заявили гражданские иски на 3 млн руб.