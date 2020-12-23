23 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Житель Нижнего Тагила получил шесть суток ареста за отказ надеть маску в суде

Житель Нижнего Тагила получил штраф за отказ надеть маску и арест за неисполнение требования судьи, который также просил его соблюдать масочный режим.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 7 ноября этого года тагильчанин пришел в магазин, но не стал использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей. Сотрудники вызвали полицейских, а те составили на мужчину протокол. Материалы были переданы в Ленинский районный суд.

Однако, придя на заседание 22 декабря, уралец вновь категорически отказался надеть маску и не подчинился требованиям судьи сделать это. В итоге тот был вынужден удалить нарушителя из зала и рассмотреть дело уже без него.

За отказ носить маску в магазине мужчине был назначен штраф в 15 тысяч рублей. А за неисполнение законного распоряжения судьи тагильчанин получил шесть суток административного ареста.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал масочный режим "самым эффективным средством" для профилактики коронавируса.

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Житель Нижнего Тагила получил шесть суток ареста за отказ надеть маску в суде

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Теги: маска, суд, штраф, арест, Нижний Тагил



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