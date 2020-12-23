В Челябинске солдат-срочник получил ожоги глаз

На учебно-авиационной базе ЧВВАКУШ в Челябинске 20-летний солдат-срочник получил ожоги глаз при разгрузке огнетушителей, сообщили Накануне.RU в правозащитной организации "Школа призывника".

Инцидент произошел 17 декабря. Срочник был призван на службу две недели назад. Вместе с другими солдатами он разгружали огнетушители, один из которых разгерметизировался и залил его пеной. Молодой человек получил ожоги обоих глаз.

Мать солдата рассказала, что до приезда скорой, которая прибыла в течение часа, ему не оказывали медицинскую помощь. Скорая увезла его в военный госпиталь, где парню промыли глаза и прописали капли. Однако, по словам женщины, есть риск ухудшения зрения в результате инцидента.

В настоящий момент по факту инцидента в воинской части проводится проверка.